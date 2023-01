Napoli-Cremonese | Ballardini | “Non sono esperto di niente | so solo fare il mio mestiere”

Calciomercato.com

: la cronaca della gara. Ilsoffre nei primi minuti. Il turnover spinto di Spalletti sembra non funzionare con gli azzurri che non riescono a imbastire occasioni in attacco. ...Ilperde clamorosamente ai rigori contro laal Maradona ed esce dalla Coppa Italia. Ai quarti volano i lombardi di Ballardini. Sfideranno la Roma. Nonostante i molti titolari a riposo (... Clamoroso, la Cremonese elimina il Napoli ai rigori! Impresa Ballardini, vola ai quarti di Coppa Italia | Primapagina ... L'ex attaccante Fabrizio Ravanelli ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di Sport Mediaset dopo l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia dopo la sconfitta ai rigori contro la Cremonese: " ...La Cremonese scrive un pezzo di storia. La squadra allenata da Ballardini passa il turno in Coppa Italia eliminando il Napoli, attuale capolista in Serie A, e si qualifica ai Quarti del torneo. Come..