Napoli-Cremonese 6-7 | azzurri battuti ai calci di rigore

Tutto Napoli

...45 Empoli - Sampdoria 1 - 0 CALCIO - LA LIGA 21:00 Cádiz - Elche 1 - 1 CALCIO - SERIE B 18:45 Genoa - Venezia 1 - 0 CALCIO - COPPA ITALIA 21:002 - 2 BASKET - SERIE A2 19:00 Stella ......45 Empoli - Sampdoria 1 - 0 CALCIO - LA LIGA 21:00 Cádiz - Elche 1 - 1 CALCIO - SERIE B 18:45 Genoa - Venezia 1 - 0 CALCIO - COPPA ITALIA 21:002 - 2 BASKET - SERIE A2 19:00 Stella ... Il Mattino - Napoli-Cremonese, c'è l'ok! Sopralluogo positivo, si gioca a porte aperte Kvicha Kvaratskhelia non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida di questa sera, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, contro la Cremonese. Il georgiano non si è allenato per… ...122' - Dopo un assedio finale Politano ci prova di sinistro dalla distanza, palla altissima! 119' - OSIMHEN! Ancora un cross di Bereszynski sotto una tormenta, Osimhen stacca di testa in mezzo a due a ...