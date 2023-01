Napoli-Cremonese 6-7 | azzurri battuti ai calci di rigore e fuori dalla Coppa Italia

Tutto Napoli

Ilperde clamorosamente ai rigori contro laal Maradona ed esce dalla Coppa Italia. Ai quarti volano i lombardi di Ballardini. Sfideranno la Roma. Nonostante i molti titolari a riposo (...Il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Diego Armando Maradona,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia ... Il Mattino - Napoli-Cremonese, c'è l'ok! Sopralluogo positivo, si gioca a porte aperte Redazione 18 Gennaio 2023 Coppa Italia Commenti disabilitati su Coppa Italia – Napoli – Cremonese 2-2 , stesso risultato (dts). Ai rigori la Cremoense vola ai quarti L’ultimo calcio di rigore calciato ...Quarti di finale Coppa Italia, UFFICIALE: sarà Roma-Cremonese Non si tratta certamente di un compito ... arriva la sentenza dal Maradona di Napoli circa la prossima avversaria della Roma in Coppa ...