Napoli | bimba muore in ospedale dopo un forte mal di pancia | indagati 15 medici e un reparto per omicidio colposo

Leggi su tpi

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)per unmal di15e unElena Cella, appena 3 anni e mezzo, è morta il 10 gennaioaver avuto tre arresti cardiaci in tre giorni. La procura diora indaga pernei confronti di 15dell’pediatrico Santobono e ildi Diabetologia del Vecchio Policlinico partenopeo. Come riporta Il Mattino, è attesa per venerdì prossimo l’autopsia sul corpicino di Elena. L’inchiesta è stata avviata a seguito della denuncia presentata dai genitori della bambina a distanza di poche ore dal decesso della figlia. La notte tra l’8 e il 9 gennaio la coppia ha portato Elena al ...