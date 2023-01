Napoli-Ajax | Daspo per tre tifosi azzurri dopo l’aggressione ad un sostenitore olandese

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) In seguito agli avvenimenti accaduti prima dell’incontro di Champions Leaguedello scorso 11 ottobre, il questore diha adottato tre, per periodi dai 7 ai 9 anni, nei confronti di altrettantinapoletani, di 25, 40 e 44 anni. I soggetti in questione sono indagati per associazione per delinquere, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere in quanto presunti organizzatori di un’aggressione nei pressi di un bar di via dei Tribunali nei confronti di un tifoso. Sono stati inoltre adottati per periodi da 3 a 5 anni dei provvedimenti nei confronti di due persone che, in occasione dell’incontro di calcio Juve Stabia-Pescara di serie C del 30 ottobre scorso nello stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, avevano ...