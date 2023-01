Napoli 5-1 Juve | Santarelli | “Quella di Spalletti una sceneggiata in puro stile napoletano”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La vittoria delcontro lantus allo stadio Diego Armando Maradona è ancora viva negli occhi degli sportivi, particolarmente quelli dei tifosi bianconeri. I cinque gol subiti in Campania, infatti, rappresentano un duro colpo da digerire per il club. Sul portale Tutto.com, Alessandroha analizzato la partita. Dopo aver scritto dei bianconeri,L'articolo

CalcioNapoli24

Per l'exMassimo Mauro, invece, " vince l'Inter 3 - 1 ". 19:40 Dzeko vs Giroud, sfida tra ...credere allo Scudetto" " Non bisogna non riconoscere il cammino straordinario che sta facendo il...Il fatto di cui sono ritenuti responsabili avvenne la notte precedente la partita- Ajax: la ...sono stati comminati ad altre due persone che in occasione dell'incontro di calcioStabia - ... Tifoso becca De Laurentiis dopo Napoli-Juventus: la reazione del presidente | VIDEO Per i tifosi del Napoli, oltre all'eliminazione della loro squadra del cuore dalla Coppa Italia, bisogna registrare un'altra brutta notizia.Il futuro di Zizou dopo la conferma di Deschamps sulla panchina della Francia è ancora nebuloso: "Occhio all'Italia" ...