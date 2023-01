Napoli | 2023 da fantasma per Zielinski | male in campo | ombre sul futuro e quel pessimismo per Ounahi… | Primapagina

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)-01-18 21:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Clamoroso al Maradona, ilviene eliminato agli ottavi di finale di Coppa Italia dalla Cremonese. Decisivi i calci di rigore, sbaglia Lobotka dagli undici metri. Balza all’occhio, invece, la scelta di Spalletti di cambiare ben 10/11 della formazione titolare. Forse un po’ troppo, anche se i subentrati, cosiddetti “titolarissimi”, non hanno affatto dato il loro contributo nella ripresa.soprattutto Politano, così come lo stesso Lobotka e anche. Nuova prestazione sottotono per il polacco che non riesce proprio a ingranare. FLOP– Uniniziato veramenteperche non è ancora riuscito a dare continuità a quanto mostrato nella ...

Comune di Napoli

... e l'Inter che dopo il pareggio con il Monza ha recuperato terreno, ma è ancora lontana dalper lo scudetto. Per i rossoneri Giroud dovrà fare gli straordinari e si candida ad essere uomo ...19:15 Supercoppa Milan - Inter, più che una finale Pioli e Inzaghi cercano certezze anche per il campionato: dall'Arabia parte la rincorsa al() 19:08 Milan - Inter, dove vederla in tv e ... Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 09:00 di martedì 17 gennaio fino alle ore ... (ANSA) - ROMA, 17 GEN - La terna arbitrale formata da sole donne arriva anche in Serie C, dopo l'esordio assoluto nel calcio maschile in Napoli-Cremonese di Coppa Italia, con Maria Sole ...Il Comando provinciale di Avellino, in occasione dei festeggiamenti di Sant'Antonio Abate, ha predisposto un servizio straordinario nel comune di Nel corso dei controlli, i Carabinieri della Stazione ...