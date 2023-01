Nadal si fa male | le lacrime della moglie Xisca

Tiscali

Finisce al secondo turno l'Australian Open 2023 di Rafa, sconfitto in tre set 6 - 4 6 - 4 7 - 5 dallo statunitense Mackenzie McDonald. A fermare ...è ancora sul campo. Ne esce, e succede sempre più spesso. Prima o poi non rientrerà più. Come ha fatto già Federer quest'anno. Ma - chissà perché - stentiamo a credere che sia questo il ... Dramma a Melbourne: Nadal si fa male e lascia via libera a McDonald Tennis - Australian Open, Flash, Focus, Interviste | "Ora non posso muovermi, difficile fare previsioni", restano incognite sull'infortunio all'anca. "Cosa mi dà la motivazione di continuare Semplice ...Si ferma la caccia al 23° trofeo del Grande Slam per il 35 spagnolo, campione in carica. Sugli spalti, la moglie si è asciugata le lacrime. Al momento non è chiaro quale sia stato il suo problema fisi ...