Corriere dello Sport

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Presentatosi al via degli Australian Open carico di speranze, Rafale ha viste tutte andare in fumo nel match del secondo turno contro lo statunitense Mackenzie McDonald che ha approfittato di un problema fisico del 35enne spagnolo (detentore del titolo a ...Nella tarda serata, l'annunciodi Alcaraz: infortunio al muscolo semimembranoso della gamba ... il che vuol dire che non potrà affrontareprima della semifinale. Rafa sarà il numero 1 del ... Nadal shock: subito fuori dagli Australian Open! La moglie scoppia a piangere MELBOURNE: Rafa Nadal’s Australian Open title defence lay in ruins on Wednesday after an injury-plagued defeat that shook up the men’s draw, even as rain wreaked further scheduling havoc at Melbourne ...The defending champion suffered a shock defeat to unseeded American Mackenzie McDonald Top seed Rafael Nadal has exited the Australian Ope ...