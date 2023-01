Nadal ha perso | s’è fatto male | la moglie piange Eppure nemmeno questo sarà il suo addio

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L’anno scorso Rafavinse una partita epica (quante partite “epiche” ha vintoin carriera?), battendo in finale Medvedev in cinque set quasi sovrannaturali. Vinse L’Australian Open che adesso lo saluta in lacrime, al secondo turno. Come si fa agli addii non previsti. E’ già fuori, hain tre set contro lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 65 del ranking, 6-4 6-4 7-5. Di questi un paio di set li ha persi davvero, sul terzo si è arrampicato da infortunato. Un muscolo dell’inguine, il trattamento del fisioterapista, lain tribuna commossa. La fine ha atteso un’altra oretta appena, poi s’è manifestata. Ovviamentenon s’è ritirato. Ha onorato il campo e l’avversario. Ha 36 anni, e non sa più come catalogare i problemi fisici. C’è un manuale di anatomia patologica a suo ...