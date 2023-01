Muore a 14 anni Andrea | intrappolato per più di un’ora in una canoa

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ci sono quelle notizie che non vorresti mai sentire. Che ti strappano l’anima lentamente, e che vorresti solo che fosse tutto un brutto incubo. Un brutto incubo da dimenticare e da non pensarci mai più, preso e distratto dai tuoi impegni di vita quotidiana. La storia di, di soli 14, mi ha spezzato il cuore. Perché non si dovrebbe morire così giovani, con tutta la vita davanti. Specialmente non mentre si sta facendo qualcosa che si ama, qualcosa che ti fa stare bene.Demattei era un ragazzo come tanti altri, di soli 14, di Sestri Levante, in provincia di Genova. Il ragazzo si trovava a Chiavari, dove stava pagaiando nel fiume Entella con il suo team e il suo istruttore, secondo quanto riportato dal Mattino. Pare che peròavrebbe perso il controllo della ...