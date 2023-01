MOVIOLA – Napoli-Cremonese | espulso Sernicola | pestone brutto e involontario | decisione giusta?

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Episodio daincon l’espulsione da parte dial minuto 100?. Nei supplementari la squadra di Ballardini finisce in dieci contro undici a causa del cartellino rosso sventolato da Maria Sole Ferrieri Caputi. Il motivo? Unma al contempo moltoper la dinamica dell’esterno destro ai danni di Ndombele. La, che è quella di ammonire il giocatore già gravato di un cartellino giallo, sembra quella: non è un fallo meritevole di rosso, ma il giallo ci può stare per l’imprudenza. SportFace.

