Mostro ritorna con il nuovo singolo “Underrated” | tra black humor e punchline pungenti

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dopo aver annunciato l’attesissima uscita di “THE ILLEST, VOL. III”,, il rapper romano dall’immaginario schietto e ribelle, decide di regalare una nuova anticipazione del progetto ai fan pubblicando “” (Epic Records/Sony Music Italy), ildisponibile da domani, su tutte le piattaforme digitali. Con “”,porta ancora una volta sul beat le sue rime affilate, affermando con energia il proprio valore nella scena rap, consapevole di non dover niente a nessuno grazie alla forza che gli ha permesso di conquistare da solo tutto ciò che nel tempo ha ottenuto, nonostante alcuni vogliano farlo sentire sottovalutato (, appunto). Nel brano, l’amore viscerale verso questo genere dimostra la volontà dell’artista di voler ...

WIRED Italia

Voce personale e arrangiamento dance anni 80: "Ma che ti sembro unGuarda che sono a posto". Sembra un brano d'amore, ma invece la lei che se ne va è la depressione ela luce. La band ...Gianmaria,'Ma che ti sembro unGuarda che sono a posto', canta l'ex X Factor e ... Non c'è Babyda me , ma 'Amore, tra le palazzine a fuoco'. C'è un amore finito e tanta passione. Cloverfield 15 anni fa ci fece rinnamorare dei mostri Dopo l’infortunio che aveva frenato il suo straordinario periodo di forma, ritorna benissimo il georgiano che si è nuovamente messo in mostra contro i bianconeri. L’ex DS di entrambe le squadre, si è ...