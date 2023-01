Morto sul lavoro al porto 10 indagati

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dieciper omicidio colposo per la morte di un lavoratore portuale a marzo del 2022 a Taranto. Sono coinvolti rappresentanti della Peyrani – azienda di logistica e movimentazione presente da molti anni a Taranto – e della compagnia portuale Neptunia, ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Il sostituto procuratore che coordina l'inchiesta è Mariano Buccoliero.Nell'incidente del 22 marzo scorso ha perso la vita il 40enne Massimo De Vita, dipendente della compagnia portuale Neptunia.L'uomo venne travolto da una pesante struttura in ferro usata per il trase il sostegno delle pale eoliche. Un compagno didi De Vita riusci' a salvarsi.