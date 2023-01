Morto Pietro Purpura | storico solista delle Frecce Tricolori

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) E'pilota d'aereo,. Aveva 86 anni, era nato a Palermo ma aveva sempre vissuto in Friuli, dove si era trasferita la sua famiglia. Lo riporta ...

E'Purpura, storico pilota d'aereo, solista delle Frecce Tricolori. Aveva 86 anni, era nato a Palermo ma aveva sempre vissuto in Friuli, dove si era trasferita la sua famiglia. Lo riporta il ...