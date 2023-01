Morto il wrestler Jay Briscoe | stella della ROH | aveva 38 anni Il cordoglio di Triple H

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) A soli 38ilJayin un incidente stradale.Ring of Honor, la federazione fondata nel 2002 da Rob Feinstein, ha formato insieme a suo fratello Mark uno dei migliori tag teamstoria. Lo scorso anno erano stati inseriti nella classe inauguraleROH Hall of Fame, insieme a Bryan Danielson, Samoa Joe e CM Punk. Jay e Mark hanno letteralmente dominato la ROH ed erano tuttora i campioni in carica. Jay, secondo le prime informazioni, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in cui ha perso la vita anche una donna e ci sono due feriti ricoverati in ospedale. Una notizia che ha sconvolto tutto il mondo del wrestling. Il presidenteROH Tony Khan ha ...

Virgilio Notizie

Dramma nel mondo del wrestling : Jay Briscoe , al secolo Jamin Pugh, tra i veterani della Ring of Honor, ènelle scorse ore a soli 38 anni . Coinvolta nell'incidente anche la figlia del. La conferma del decesso di Jay Briscoe . I leggendari fratelli Briscoe . Coinvolta nell'incidente anche ...Tra questi anche la leggenda Triple H , exe vicepresidente della WWE: " Un artista incredibile che ha creato una profonda connessione con i fan del wrestling in tutto il mondo . Le mie ... Il wrestler Jay Briscoe morto in un incidente stradale: il campione del mondo aveva solo 38 anni Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Tragedia nel mondo del wrestling: nella notte tra martedì e mercoledì Jay Briscoe è morto in un incidente stradale. L’attuale campione di coppia della Ring of Honor (il cui vero nome era Jamin Pugh) a ...