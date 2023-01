Morte Vialli | l’ex Serie A conferma Baggio | “Non sapevamo cosa ci davano”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Hanno fatto grande scalpore le dichiarazioni shock di Dinoa Tv7 sul doping, sugli integratori e le terapie a cui venivano sottoposti i calciatori in passato. Dopo ladi Gianlucala paura tra gli ex calciatori è tanta. Non sono tardate ad arrivare anche le parole di un altro exA: Florin Raducioiu. Ex attaccante rumeno negli anni ’90 di Bari, Verona, Brescia e Milan. Le dichiarazioni shock di Raducioiu Florin Raducioiu, oggi 52enne, ha così parlato a Sport Report su Orange Sport: “Facevo flebo con un liquido rosa. Lo ammetto, ho preso anche delle medicine. Ora chiamerò il medico che ci seguiva a Brescia per capire di più. Per sapere che medicine ho preso a Milano, Brescia, Verona. Nonchestavamo prendendo. Ci è sempre stato detto che si ...