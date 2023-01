Morte Libero De Rienzo | il pusher Mustafa Minte Lamin condannato a 8 anni per spaccio

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) È statoa 8di carcere, il 33enne originario del Gambia, lo spacciatore che aveva venduto la droga all’attorede, trovato morto poi per un’overdose di eroina il 15 luglio 2021, come aveva confermato l’autopsia. L’attore aveva 44. Il giudice monocratico di Roma ha assoltodall’accusa dicome conseguenza di altro reato, ma ha riconosciuto la detenzione e cessione di droga. La procura di Roma aveva chiesto 13di carcere per l’imputato, contro cui le accuse erano dicome conseguenza di altro reato e detenzione e cessione di sostanza stupefacente. Il corpo senza vita dell’attore fu ...

... infatti, Lamin conosceva da prima l'indirizzo di De Rienzo", ha spiegato il pubblico ministero sottolineando come Lamin "abbia ceduto eroina tossica e impura che ha causato l'evento...... nove anni per la detenzione e la cessione dello stupefacente e 4 anni per l'accusa dicome ... ha spiegato il pubblico ministero in aula nella sua requisitoria, "De Rienzo era sano ed è ...