Morte di Libero De Rienzo; condannato a 8 anni il pusher che gli vendette la droga

Corriere Roma

Un processo rapidissimo: per la morte dell'attore Libero De Rienzo, deceduto in casa sua a Roma a causa di una overdose il 15 luglio 2021, è stato condannato a 8 anni di carcere il pusher gambiano, di 33 anni, che cedette la droga. Lamin conosceva da prima l'indirizzo di De Rienzo', ha spiegato il pm sottolineando come Lamin 'abbia ceduto eroina tossica e impura che ha causato l'evento. De Rienzo era sano.