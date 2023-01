Morte De Rienzo | il pusher condannato a 8 anni

Open

...all'attore Libero De, poi deceduto a causa di una overdose il 15 luglio 2021 nella propria abitazione. Lo ha deciso il giudice monocratico di Roma assolvendo l'imputato dall'accusa di...... infatti, Lamin conosceva da prima l'indirizzo di De', ha spiegato il pm sottolineando come Lamin 'abbia ceduto eroina tossica e impura che ha causato l'evento. Libero Deera sano ... Morte Libero De Rienzo, il pusher Mustafa Minte Lamin condannato a 8 anni per spaccio Roma, 18 gennaio 2023 - Condannato a otto anni il pusher che diede la droga, in quella maledetta giornata di luglio, a Libero Di Rienzo. Mustafa Minte Lamin, gambiano di 33 anni, è stato condannato pe ...che cedette droga all'attore Libero De Rienzo, poi deceduto a causa di una overdose il 15 luglio 2021 nella propria abitazione. Lo ha deciso il giudice monocratico di Roma assolvendo l'imputato ...