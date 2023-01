Morta Suor André | la più vecchia del mondo | ecco la sua età

TGCOM

Era il 25 aprile del 2022 quando, dopo la morte di Kane Tanaka, una donna giapponese di 119 anni,...per un , bergamasca: era stata definita un 'angelo della solidarietà italiana in ', dove ... con la sola forza delle donazioni che arrivavano dall'Italia, lavorando di concerto conNadia, una ... Francia, è morta la donna più anziana del mondo: Suor Andrè aveva 118 anni Morta per un malore Piera Chiodi, bergamasca: era stata definita un «angelo della solidarietà italiana in Kenya», dove dirigeva da sola un orfanotrofio con oltre 130 ...MARSIGLIA. È morta la persona più anziana conosciuta al mondo: Lucile Randon se n'è andata all'età di 118 anni. Lo ha reso noto il suo portavoce. Randon, conosciuta… Leggi ...