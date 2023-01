Morta a 118 anni suor André | era la persona più anziana al mondo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Si è spenta a 118nella città di Tolone, nel sud della Francia, Lucile Randon, meglio nota comee ritenuta lapiùdel. La notizia è stata data dal portavoce della casa di cura dove la donna viveva ormai da diversie poi confermata dal sindaco della città, Hubert Falco. Tra poco meno di un mese, l’11 febbraio, avrebbe festeggiato il suo 119esimo compleanno. “è deceduta alle 2 del mattino. E’ una grande tristezza ma è quello che voleva, il suo desiderio era raggiungere il suo adorato fratello. Per lei, è stata una liberazione”, ha fatto sapere David Tavella, responsabile della comunicazione della casa di cura per anziani Sainte-Catherine-Labouré. Da qualche anno, ...

