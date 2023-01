Morta a 118 anni la suora francese Randon | la persona più anziana del mondo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Si è spenta a 118nella città di Tolone, nel sud della Francia, laLucile, nota anche come suor André e ritenuta lapiùdel. La notizia è stata confermata dal sindaco della città, Hubert Falco, ricordando che la donna avrebbe festeggiato il compleanno tra meno di un mese, l’11 febbraio. “È con immensa tristezza ed enorme emozione che ho appena appreso della morte di suor André”, ha detto Falco attraverso un post dedicato allasul suo profilo Facebook. “Era la decana dell’umanità e grazie alla sua notevole età aveva conquistato il cuore di tutti i francesi. Ma al di là del simbolo che rappresentava per aver attraversato il secolo e vissuto due guerre mondiali, suor André era soprattutto una donna ...

RaiNews

Si è spenta aanni nella città di Tolone, nel sud della Francia, la suora francese Lucile Randon, nota anche come suor André e ritenuta la persona più anziana del mondo. La notizia è stata confermata dal ...E'anni nella città di Tolone, nel sud della Francia, la suora francese Lucile Randon, nota anche come suor André e ritenuta la persona più anziana del mondo. La notizia è stata confermata ... È morta a 118 anni Suor Andrè, la persona più vecchia del mondo La francese Suor André, dallo scorso aprile la donna più vecchia del mondo, è morta nel sonno a 118 anni la notte scorsa nella casa di riposo di Tolone, nel sud della Francia, dove risiedeva. Lo ha an ...Si è spenta a 118 anni nella città di Tolone, nel sud della Francia, la suora francese Lucile Randon, nota anche come suor André ...