Morace sugli insulti a Sule | «Siamo un paese razzista»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Le parole di Carolinarazzisti subiti da RafiatFolakemi. Tutti i dettagli sull’accaduto Carolina, ex calciatrice, ha parlato a La Gazzetta dello Sport deglirazzisti subiti da RafiatFolakemi durante Vicenza-Jesina. La giocatrice era stata apostrofata come “bestia scura” dai “tifosi ospiti”. PAROLE – «Immagino che i colpevoli siano stati denunciati. Se ciò non è accaduto, è inutile esprimere solidarietà aune troppe volte amiamo dire che scherziamo su questi argomenti». L'articolo proviene da Calcio News 24.