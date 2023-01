Monza | Palladino | «Servirà una squadra aggressiva»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Raffaeleè fiducioso per la sfida di domani delcon la Juve: «Abbiamo visto da Napoli-Cremonese che tutto è possibile» Raffaeleha parlato ai canali ufficiali delin vista del match di domani di Coppa Italia contro la Juve. Di seguito le sue parole. COSA SERVE – «Serve unaggressivo, che abbia fame e che voglia fare la prestazione. Abbiamo visto dalla gara tra Napoli e Cremonese che tutto è possibile. Affrontiamo unaforte che ha voglia di rivincita, ma noi abbiamo entusiasmo e voglia di far bene. Dobbiamo mantenere la nostra identità di gioco, il nostro grande impegno e atteggiamento. Vogliamo andare a Torino a fare una prestazione di livello. Ci teniamo perchè è una bella vetrina, un’occasione per tutti. C’è grande ...

