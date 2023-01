Monza | c'è l'ok del Marsiglia per Lirola | i dettagli dell'affare

Questure sul web

Sulle fasce, confermati Birindelli e soprattutto Carlos Augusto , tra i migliori esterni... Probabili formazioni Di seguito le probabili formazioni di Juventus -: Juventus : Perin; Gatti, ...Pol Lirola, terzino di proprietàMarsiglia e ora in prestito all'Elche, farà ritorno in Italia alfino a fine stagione Pol Lirola, terzino di proprietàMarsiglia e ora in prestito all'Elche, farà ritorno in Italia alfino a fine stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il ... Questura Monza e Brainza: Questore dispone chiusura per 30 gg ... Una sfida suggestiva. Oggi, martedì 17 gennaio, si gioca Napoli-Cremonese, partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023 di calcio. Un mach da dentro-fuori che metterà a confron ...Dopo il buon esordio qualche anno fa al Sassuolo, il terzino spagnolo non ha avuto fortuna con la Fiorentina e ora ci riprova con la squadra brianzola Il Monza, infatti, ha trovato l’accordo con Pol L ...