Monza | Caprari out con la Juve | ecco il motivo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Nella lista dei convocati delper la sfida di domani in Coppa Italia contro lantus non è presente Gianluca, autore...

Torino Granata

I convocati delper la Coppa Italia: torna Rovella, ma Palladino dovrà fare a meno di Dani Mota, Birindelli,e Donati Ilha reso nota la lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro la Juve: assenti Birindelli,, Dani Mota. Portieri: Lamanna, Cragno, Sorrentino. Difensori: ...Assenti Birindelli e, mentre torna a disposizione Rovella. Di seguito l'elenco completo. CONVOCATIPortieri : Lamanna, Cragno, Sorrentino. Difensori : Pablo Marí, Marlon, Caldirola, ... Monza, è arrivata la decisione definitiva sul futuro di Caprari Vigilia di Coppa Italia per il Monza di mister Raffaele Palladino, i brianzoli faranno visita alla Juventus, prima di due sfide ravvicinate contro i bianconeri all'Allianz Stadium, match che si ripete ...Monza, 18 gen. – (Adnkronos) – Nella lista dei convocati del Monza per la sfida di domani in Coppa Italia contro la Juventus non è presente Gianluca Caprari, autore di una doppietta nell’ultima sfida ...