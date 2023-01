Montalto | al Padovani va in scena la fiaba “La Bella e la Bestia”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)– Domenica 22 gennaio alle ore 18:00 al Teatro Leadidi Castro torna la compagnia Fantateatro con un grande classico della letteratura per bambini: Lae la, lascritta da Jeanne Marie Leprince de Beaumont nel 1756. Con il secondo appuntamento della rassegna teatrale “A Teatro con mamma e papà”, si ripercorre la storia dell’incontro tra l’enorme e inquietante, così trasformato dalla maledizione di una mendicate, e l’affascinante e gentileche, costretta a lasciare il padre, diviene sua prigioniera nel suo maestoso castello. Unache continua ad affascinare grandi e piccoli per l’importante messaggio che essa tramanda. La ragazza, grazie alla sua bontà, riuscirà infatti ad ...

