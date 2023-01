(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La scuola “” dicontinua a investire nella preparazione linguistica e negli esami di certificazione ininglese con un’offerta formativa curriculare ed extracurriculare di grande rilievo che coinvolge tutti gli alunni, dalla scuola dell’infanzia alla terza media. Come da tradizione, anche in quest’anno scolastico, prendono l’avvio i corsi extracurriculari di potenziamento (live.it)

MonrealeLive

- Partecipatissimo il primo Open Day dell'istituto- Novelli rivolto agli alunni delle classi quinte della primaria e a quelli dell'infanzia di tutto il territorio. I bambini e le ...... Lions Club Palermo "Libertà", Lions Club "Palermo Host", Rotary Club Palermo, ... L., Buttiche' "71", l'Essenza della Bellezza. Media partner : "Il Mediterraneo 24". CHI SIAMO ... Monreale, la Veneziano-Novelli punta sull’inglese: certificazioni Cambridge e lezioni con madre lingua MONREALE, 18 gennaio – La scuola “Veneziano–Novelli” continua ad investire nella preparazione linguistica e negli esami di certificazione in lingua inglese con un’offerta formativa curriculare ed extr ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...