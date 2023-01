Mio figlio fa fatica a scuola | quando mi devo rivolgere ad uno specialista?

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Osservando il percorso di crescita di un bambino che frequenta laprimaria capita di notare dei periodi di maggiore difficoltà nell’adattarsi ai contesti in cui vive e alle richieste che progressivamente si modificano. Ma quali sono i segnali che cino allarmare? E come capirevale la pena di chiedere un consulto a uno? Il passaggio dalladell’infanzia alla primaria costituisce un cambiamento rilevante per un bambino: per la prima volta si trova ad affrontare un contesto meno giocoso e più strutturato, con richieste molto più elevate in termini di attenzione e inibizione motoria (stare attento per molto più tempo, rimanere al banco, affrontare compiti che richiedono sforzi mentali) e richieste precise in termini di prestazione: deve imparare a leggere, a scrivere ...