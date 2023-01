Miley Cyrus | la vendetta è glamour

Corriere della Sera

... in fatto di " revenge song ", ha riavviato il trend in questo 2023, seguito anche da. "Tante persone che incontro mi chiedono com'è il mio collega dal vivo. Ferrari Come direbbe ...Daa Justin Timberlake: ecco gli artisti che si sono vendicati (in musica) e a chi erano dedicati i ... Miley Cyrus e Shakira, due canzoni per raccontare (in modo totalmente diverso) la fine di un amore A distanza di 24 ore l’una dall’altra, Shakira e Miley Cyrus sganciano due bombe ai danni degli ex mariti. Canzoni che non risparmiano invettive e paragoni senza mezzi termini. Ma fa davvero bene «ven ...Il 2023 sembra essere l’anno di Miley Cyrus che ha pubblicato il suo nuovo singolo Flowers con un video musicale girato interamente a Los Angeles ...