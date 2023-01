Milano-Volei Alba Blaj oggi in tv | Champions League volley femminile | orario | canale | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)mercoledì 18 gennaio (ore 20.00) si gioca, incontro valido per la quarta giornata della fase a gironi della2022-2023 di. Le lombarde sono reduci dalla brutta sconfitta maturata settimana scorsa al tie-break contro il Volero Le Cannet e nel weekend hanno perso anche in campionato contro Casalmaggiore. Le ragazze di coach Marco Gaspari devono prontamente rialzare la testa e inseguono la terza affermazione nella massima competizione europea, cruciale per confermarsi al comando della Pool B e continuare a inseguire la qualificazione ai quarti di finale. Le rosablù partiranno con i favori del pronostico contro la formazione rumena, già battuta in trasferta per 3-0 prima di Natale. ...