Milano | piazzale Loreto diventa agorà verde | pronta nel 2026

Agenzia ANSA

Il grigio asfalto lascia il posto a piante e fontane, a una grande isola pedonale, ai percorsi per ciclisti, ai negozi. ALoreto si trasforma: da anonimo snodo di traffico a tre chilometri dal Duomo a grande agorà green. Un polo di aggregazione restituito alla comunità connesso a NoLo per garantire ......la realizzazione del progetto di rigenerazione urbana per la trasformazione diLoreto con cui Nhood, nel 2021, ha vinto il bando internazionale 'C40 Reinventing Cities' del Comune di, ... Milano: piazzale Loreto cambia look, lavori al via in autunno Il grigio asfalto lascia il posto a piante e fontane, a una grande isola pedonale, ai percorsi per ciclisti, ai negozi. A Milano Piazzale Loreto si trasforma: da anonimo snodo di traffico a ...Risarcimento di 50mila euro in solido da parte del Comune e dei gestori dei locali sottostanti alla famiglia la cui serenità risulta compromessa da immissioni rumorose.È l’importante conferma che arri ...