Milano avrà il limite di velocità di 30km/h su tutta la città

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Una grande novità per tutti i pedoni ei ciclisti diche, dal 1° gennaio 2024, potranno godere di unalimitata a 30 km/h inla. L’approvazione è arrivata grazie al consiglio comunale presieduto dal sindaco Beppe Sala, che ha notevolmente ampliato la portata della misura, che fino ad ora era stata limitata a poche aree della, chiamate Zone 30, che occupavano il 15% della superficie. I firmatari Un progetto, firmato da ben 26 membri dell’assemblea, è stato presentato da Marco Mazzei (Gruppo consiliare Beppe Sala sindaco). Essendo stato approvato, la misura prevede l’estensione deldia 30 Km/h per la maggior parte delle strade urbane, eccezion fatta per alcune arterie a grande scorrimento, per le quali resterà il ...