(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Queste sono le partite di. Non ne sbaglia una. Ed è così bravo nelle sfide secche che non è così assurdo farci addirittura un pensierino per la Champions . Non vince la. La ...

Tiscali

e gol meraviglia di Lautaro All'inizio della ripresa sembra un altro. In dieci minuti costruisce più pericoli di quanti ne abbia creati in tutto il primo tempo. Al 3', bellissima ...Se ilè rimasto in partita fino alla fine è stato soprattutto merito suo. Davide Calabria 5: ... Simon Kjaer 5: Pioli lo sceglie dal primo minuto al posto delloKalulu ma la scelta non paga. Milan stanco e vuoto, l'Inter stravince: Inzaghi si conferma il re della Supercoppa Rossoneri inconcludenti e stanchi. Nerazzurri concentrati veloci e spietati. Mister "Spiaze" è l’uomo delle coppe, avendone vinte otto in nove anni. Queste sono le partite di Inzaghi. Non ne sbaglia u ...ONANA 6,5 - Gli arrivano numerosi tiri fuori bersaglio o centrali, lui non si scompone e ringrazia la traversa sul cross di Rebic che salva il suo meritato clean sheet. La parata salva ...