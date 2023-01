Milan | si blocca il rinnovo di Leao

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) E’ in stallo la trattativa tra ile Rafaelper ildi contratto. Tutti i dettagli sul portoghese Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la trattativa per ildi Rafaelcon ilè attualmenteta. Restano infatti ancora da sistemare due aspetti fondamentali: il rapporto tra gli agenti e la cifra della clausola rescissoria. Il club rossonero, che gli ha offerto un contratto da più di 7 milioni di euro annui, ha però fretta di chiudere la trattativa per non dover cedere il portoghese a giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

OA Sport

...che giocano dando l'impressione di voler risparmiare energie in vista della Supercoppa con il. poi Provedel respinge su Laurentiè eil tiro di Frattesi. I capitolini chiudono in attacco ...Una decina di minuti più tardi ilva addirittura ad un passo dal completare la rimonta ... mentre nell'azione successiva Tatarusanucentralmente un destro di Strefezza dal limite. Nel ... Calcio, Serie A: il Lecce blocca il Milan sul pari. Il Monza si prende il derby con la Cremonese E' ormai evidente la necessità di chiarezza in casa rossonera, con il Direttore tecnico Paolo Maldini che prima della ...Si sono concluse le prime due partite del 18esimo turno del girone d’andata della Serie A 2022-2023. Ecco come sono andate le cose in Cremonese-Monza e Lecce-Milan. Cremonese-Monza 2-3 (ore 15) Il der ...