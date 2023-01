Milan | osservato un giovane del Lecce

90min IT

... e quella italiana di mercoledì con il derby- Inter. Il calcio saudita e i petroldollari del ... anche se il ct dei 'falchi verdi' Hervé Renard hache sarebbe importante per renedrli '...Dopo il 2 - 0 alla Sampdoria Beppe Bergomi haserioso, nel corso del Club di Sky: E ha chiarito in modo molto esaustivo il concetto, esaltando invece la brillantezza del: A giudicare ... Milan corto in attacco: sul mercato c'è un osservato speciale Continua ad intricarsi sempre più la delicata vicenda inerente al rinnovo di Rafael Leao con il Milan: sono due i nodi che rallentano l'operazione.Il momento che sta attraversando il Milan non è per nulla semplice. I rossoneri sono reduci da tre partite senza vittorie: dopo il successo contro la Salernitana, che sarebbe potuto essere più ampio, ...