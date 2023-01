Milan-Inter | Pioli | “Primo tempo non all’altezza | ora reagire”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “Abbiamo fatto unnon, commettendo troppi errori. Nel secondo abbiamo provato a riaprirla, ma abbiamo fatto troppo poco”. Lo ha detto Stefano, allenatore del, commentando ai microfoni di Mediaset la sconfitta nella finale di Supercoppa contro l’. “La difesa? Non siamo abituati a commettere certi errori, se poi li fai contro avversari di qualità che ti puniscono diventano pesanti. Non stiamo vivendo il nostro miglior momento a livello mentale ma dobbiamo ripartire per fare meglio”, ha aggiunto. “Dobbiamo lavorare per tornare ad alzare il nostro livello, è una sconfitta che ci fa molto male perchè non riusciamo a vincere un trofeo. Ma la stagione è lunga e dobbiamo tornare a giocare come sappiano”, ha detto ancora. “Non mi ...