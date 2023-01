Milan-Inter le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)lee ilfinale di Supercoppa italiana tra la squadra di Stefano Pioli e quella di Simone Inzaghi. Il, dopo il brutto pareggio di Lecce (2 a 2 in rimonta) scende in campo per affrontare l’in Arabia Saudita. Le due compagini si sfidano per contendersi la Supercoppa Italiana. Nel Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.