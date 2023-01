Milan-Inter | Inzaghi | “Partita perfetta”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Simonenel postdi, match della Supercoppa Italiana L’allenatore dell’Simone, al termine del match vinto per 3 a 0 contro il, e valevole per la Supercoppa Italiana, ha raccontato le sue impressioni sul match del King Fahd Stadium di Riyadh ai microfoni di Sport Mediaset. “Siamo stati lucidi, è stata una. Questo è il secondo obiettivo centrato dopo gli ottavi di Champions. E’ un piacere vedere questa squadra giocare”. Una vittoria che dà la spinta per la stagione? “Assolutamente sì, però ora ci godiamo questa vittoria” L'articolo proviene damagazine.

I nerazzurri dominano la Supercoppa, Dimarco, Dzeko e Lautaro abbattono un brutto. Quarta Supercoppa per Simone Inzaghi e quarto trofeo per Zhang da ...L'batte 3 - 0 ile vince la Supercoppa italiana, bissando il successo dello scorso anno. Nella sfida a Riad, in gol nel primo tempo al 10' Dimarco, al 21' Dzeko. Nella ripresa, al 32' gol di ...L’Inter conquista la SUpercoppa italiana calpestano il Milan di Stefano Pioli. La squadra di Mister Inzaghi è stata eccellente in fase offensiva, con Dimarco e Lautaro Martinez a bucare la difesa ...AGI - Ad un anno di distanza dal successo di San Siro contro la Juventus, l'Inter si ripete aggiudicandosi la seconda Supercoppa italiana consecutiva. A Riad, in Arabia Saudita, i nerazzurri ...