Milan-Inter in tv | data | orario e diretta streaming Supercoppa italiana 2023

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Nella serata di mercoledì 18 gennaio andrà in scena la finale ditra. Il match si giocherà a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita, alle 22 ore locali e alle 20 ore italiane. La squadra di Simone Inzaghi, vincitrice della Coppa Italia 2021/22, proverà a bissare il successo dell’anno passato in finale contro la Juventus. I ragazzi di Pioli proveranno a vincere un trofeo che manca dal 2016, vittoria ai rigori sempre contro la Juventus. La sfida tra le due squadre dio sarà trasmessa su Canale 5 intv. La gara sarà visibile su Mediaset in chiaro, gratis e senza dover sottoscrivere un abbonamento. Per quanto riguarda la, sarà trasmessa sul sito di Sportmediaset oppure su ...

