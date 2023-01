Milan-Inter in Arabia Saudita? Toh | di cosa ci si scorda a tempo record

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dopo le 64 partite dei Mondiali in Qatar, ecco la risposta dell'. Per una settimana Riad diventa la capitale del calcio. Nello stadio principale della prima le semifinali e poi la finale di Supercoppa di Spagna vinta dal Barcellona. Domani si gioca la Supercoppa italiana tra. Giovedì si chiude con il botto: Ronaldo, con una selezione, contro Messi e il suo Psg. Una partita che suggella anche un'alleanza geopolitica tra due stati (Qatar e) da sempre rivali. Questa settimana di "supercalcio" ha lo stesso scenario: lo stadio King Fahd (67mila spettatori) inaugurato nel 1987. Niente a che vedere con i cent' anni e la storia di San Siro che avrebbe garantito una cornice decisamente più appropriata alla sfida, ma i milioni versati dai sauditi ...

