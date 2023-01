Milan-Inter | Crespo | “Giroud è un trascinatore e un leader”

Alle 20.00 scenderanno in campo. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Pioli e Inzaghi per la Supercoppa Italiana Ecco le formazioni ufficiali di(4 - 2 - 3 - 1): Ttruanu; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Vásquez; Bozzolan, Dest, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, ...Commenta per primo: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Messias, Brahim, Leao; Giroud.: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, ...Ecco le formazioni ufficiali di Milan ed Inter, che scenderanno in campo alle 20,00 a Ryad per la Supercoppa Italiana. Nei rossoneri Pioli sceglie Kjaer al posto di Kalulu al centro della ...Tra il campionato, in cui nel weekend si disputerà l’ultima giornata del girone d’andata e la Supercoppa Italiana, con la finale contro l’Inter in programma questa sera, mercoledì 18 gennaio alle ore ...