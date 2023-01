Milan-Inter 0-3 | Zhang | “Finché sarò presidente | i tifosi possono stare tranquilli”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “Vincere i derby è sempre emozionante, specialmente in una finale”. Questa tutta la gioia deldell’, Steven, dopo la vittoria dei nerazzurri per 3-0 contro ilin Supercoppa. “Negli ultimi 6-7 anni abbiamo vinto quattro trofei, è una grande soddisfazione per tutti noi” ha aggiunto il numero 1 dell’, che con questo trofeo diventa il quartopiù vincente nella storia del club: “È un viaggio fantastico, devo ringraziare tutti quelli che mi fanno compagnia in questo viaggio, dai dirigenti ai tecnici ai giocatori”. Infine, sul futuro: “il, i: il progetto sarà concentrato sul ...

Stefano Pioli, dopo la sconfitta di Riad contro l'nella finale di Supercoppa, non nasconde la delusione. Ecco le sue parole: "Primo tempo non all'altezza, così è diventata una partita complicata. Nel secondo tempo abbiamo iniziato meglio, ma ...Diceva Inzaghi alla vigilia: "In queste partite bisogna gestire i momenti". Ecco, l'l'ha fatto come da foglio illustrativo. Mai in sofferenza, sempre l'idea chiara in testa di dove andare a vincere la sfida. il peggiore il migliore 6,5 onana Primo derby: trofeo e clean sheet. ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96' Finisce la partita, Milan-Inter 0-3. I nerazzurri vincono la Supercoppa Italiana. 94' Ultimo giro d’orologio. 92' Traversa di Rebic con un tiro cross. 90' ...Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta in Supercoppa contro l'Inter.