Milan-Inter 0-3 | la Supercoppa è nerazzurra

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’vince la. A Riad, i nerazzurri travolgono per 3-0 ilnel derby che vale il primo trofeo della stagione. La formazione allenata di Inzaghi sblocca il risultato al 10? con Dimarco, che di sinistro fulmina Tatarusanu sfruttando l’assist di Barella e coronando una splendida azione corale. L’raddoppia al 21? con Dzeko, che si invola a sinistra, entra in area e di destro piazza il pallone sul secondo palo. Ilprova a reagire a cavallo dei due tempi, ma i rossoneri non brillano per precisione. L’controlla e nel finale cala il tris che stende i campioni d’Italia. Al 77? lancio per Lautaro, che controlla e di esterno destro firma il 3-0. L'articolo proviene da Italia Sera.

L'batte 3 - 0 ile vince la Supercoppa 2023. Nella sfida a Riad, in gol nel primo tempo al 10' Dimarco, al 21' Dzeko. Nella ripresa, al 32' gol di Lautaro. I nerazzurri conquistano il trofeo ...Durante la partita tra, dopo i gol segnati da Dimarco, Dzeko e Lautaro, l'arbitro Maresca ha preso il pallone e lo ha dato al quarto uomo Chiffi per poi depositarlo all'interno di un'...Stefano Pioli nel post-partita di Milan-Inter ha commentato prestazione e risultato del derby che assegnava la Supercoppa Italiana 2022.Senza storia la Supercoppa Italiana, che ha visto l’Inter dominare in lungo e in largo il Milan, travolto già nel primo tempo Ci sarebbe dovuto essere equlibrio, come si conviene in un derby. Che, a ...