Milan-Inter 0-3 | la reazione di Crudeli dopo la sconfitta in finale di Supercoppa VIDEO

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Il PSG potrebbe non giocare più al Parco dei Principi. David Belliard , deputato al Consiglio comunale di Parigi, in un'intervista a RMC Sport ha parlato ancora della possibile ...L''gioca' con il cronometro, ilci prova ma anche i rossoneri sentono la stanchezza. E vengono puniti da Lautaro che firma il 3 - 0: è il gol personale numero 12 del Toro nel 2022 - 23, ... Milan-Inter in Supercoppa Italiana: dove vederla in tv e in streaming Si è disputata a Ryad, in Arabia Saudita, la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter. E a trionfare sono stati i nerazzurri, in una partita senza storia ...MILAN-INTER 0-3 (10' Dimarco, 21' Dzeko, 77' Lautaro Martinez) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE 96' - ED E' FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! L'INTER SUPERA 3-0 ...