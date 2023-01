Milan-Inter 0-2 LIVE | Leao vicino al gol

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la finale di Supercoppa Italiana 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per gli ottavi di finale di Supercoppa Italiana 2022/2023. TOP: Dzeko, Barella FLOP: Leao PAGELLE: a fine ...0 - 2, nerazzurri in controllo del match nel primo tempo e doppio vantaggio meritato per la squadra di Inzaghi Il primo tempo della finale di Supercoppa Italiana è stato tutto a tinte ...Daniele Tombolini, ex arbitro di Serie A per circa dieci anni, rappresenta sicuramente una voce illustre in termini di arbitraggio e designazioni. Considerato un… Leggi ...Pochi istanti prima della finale di Supercoppa con il Milan, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Mediaset. Queste le sue parole ...