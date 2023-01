Milan-Inter 0-2 LIVE | fine primo tempo

La Gazzetta dello Sport

...pallone della rete realizzata dall'esterno nerazzurro è stato sigillato ed inserito all'interno di una teca e potrà essere vinto da tutti coloro che sono in possesso dei Fan Token died. ...20:28 27' - Tatarusanu salva ila un passo dal 3 - 0: un grande intervento di Tatarusanu nega la doppietta a Dzeko. 20:27 26' - AncoraDimarco non arriva per questione di centimetri ... Milan-Inter in Supercoppa Italiana: dove vederla in tv e in streaming Poco Milan, troppa Inter. I nerazzurri chiudono il primo tempo sopra di due gol al termine dei primi quarantacinque minuti, a segno Dimarco e Dzeko. Milan sulla stessa scia d'onda delle ultime gare: ...Partenza micidiale dell’Inter a Riyadh. La squadra di Inzaghi affossa il Milan nel primo tempo con un 2-0 trovato in scioltezza nei primi 20 minuti, soprattutto con una prima rete fantastica. Darmian ...