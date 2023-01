Milan - Inter 0 - 2 diretta | Dzeko raddoppia per i nerazzurri

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Prima di stasera, l'ultima squadra che aveva segnato due gol nei primi 25 minuti di gioco in una finale di Supercoppa italiana era stata la Roma contro l'nel 2006 (reti di Mancini e Aquilani). Allora vinsero i nerazzurri che si imposero per 4 - 3 nei tempi supplementari.... palla in area a sinistra per Dimarco che arriva a rimorchio e insacca alle spalle di Tatarusanu! Goool dell'! Ha segnato Dimarco!0 - 1 8': Leao riceve palla lungo la fascia ... Milan-Inter in Supercoppa Italiana: dove vederla in tv e in streaming L’Inter trova anche il raddoppio a Riyadh contro il Milan. Al 21' Bastoni batte velocemente la punizione per Dzeko che scatta sul filo del fuorigioco, salta Kjaer con un dribbling a rientrare e batte ...I gol realizzati in Supercoppa Italiana sono stati caratterizzati da un momento particolare: il pallone è stato conservato in una teca ...