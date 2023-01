Milan-Inter 0-2 | assolo nerazzurro nel primo tempo di Riad

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)0-2, nerazzurri in controllo del match nele doppio vantaggio meritato per la squadra di Inzaghi Ildella finale di Supercoppa Italiana è stato tutto a tinte nerazzurre grazie ai gol messi a segno da Dimarco e Dzeko. Sono bastati 20 minuti all’di Inzaghi per regolare, almeno per i primi 45 minuti di gioco, unin bambola e poche volte pericoloso dalle parti di Onana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Gerry Cardinale , il nuovo proprietario delnon è presente a Riyad per assistere dal vivo alla Supercoppa Italiana che vede i rossoneri affrontare l'. Il nuovo numero 1 del club di via Aldo Rossi è rimasto a New York, ma fatto ...Supercoppa italiana : Dimarco dopo dieci minuti porta in vantaggio l'nel derby contro il. Dopo il check del Var per una possibile posizione di fuorigioco di Barella e dopo la convalida ...MILAN-INTER 0-2 (10' Dimarco, 21' Dzeko) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE 34' - Barella ferma Theo Hernandez, primo giallo del match per lui 33' - Tomori a momenti fa ...L’Inter trova anche il raddoppio a Riyadh contro il Milan. Al 21' Bastoni batte velocemente la punizione per Dzeko che scatta sul filo del fuorigioco, salta Kjaer con un dribbling a rientrare e batte ...